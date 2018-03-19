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亞泥攜手歐商推離岸風電 2020年併聯發電

發稿時間：2018/03/19 16:03

最新更新：2018/03/19 16:03

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（中央社記者韋樞台北19日電）亞洲水泥今天與丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽約，共同參加竹風電力離岸風電計畫，將於新竹市外海第四號風場裝置56支風機，總裝置容量450MW，預計2020年併聯發電。

亞泥公司總經理李坤炎表示，竹風專案是國內少數本土開發商主導的離岸風電計畫，總共安裝56支風機，每支裝置容量8MW(百萬瓦)，總裝置容量約450MW，足供45萬戶家庭使用，每年可減碳85萬公噸的二氧化碳，相當於7個新竹市的森林面積吸碳量。

李坤炎指出，亞泥轉投資持股竹風電力公司60%股權，CIP占股權還在協商中；竹風電力準備投資約新台幣600億元設置這56支風機和岸上相關設備，以政府購電每度5.84元計算，年化報酬率約8%到10%。

竹風電力執行長吳宏能表示，竹風電力以遠東集團的資源來協助建立風電事業，例如裕民航運負責運輸，風機的資通訊傳輸由遠傳負責，亞泥公司本身有民營電廠經驗和人員協助維修營運。

吳宏能指出，歐洲風力發電事業起步甚早，有許多海上施工經驗，CIP的團隊曾有在一年安裝60到70支風力發電機的經驗；未來利用每年3月到9月最適合安裝的時間，預計2020年併聯發電。

吳宏能強調，竹風電力已與新竹的清華大學、交通大學和工研院等單位合作，並及早因應政府要求2021年逐步增加風機國產化比例的要求。（編輯：林沂鋒）1070319

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