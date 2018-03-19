中小企業遭拖欠貨款 立委籲政府以身作則

（中央社記者廖禹揚台北19日電）民進黨立委余宛如今天指出，中小企業面臨嚴重貨款拖欠問題，籲政府以身作則，經濟部長沈榮津回應，會請國營事業率先響應，並請國營會及總務司盤點經濟部轄下付款狀況。



民主進步黨立法委員余宛如今天在立法院經濟委員會指出，中小企業常面臨貨款遭延遲支付問題，導致財務困難，可能影響國內產業創新升級、加薪等能力，希望政府部門帶頭示範，不要拖欠貨款，並建立快速簡便、且具法律效益的輔助單位，增訂驗收及付款期限的規定，並公開拖欠貨款的企業。



今天出席經委會備質詢的經濟部長沈榮津回應，經濟部本部部分會請總務司檢討，是否可簡化流程，並盤點目前付款狀況，讓中小企業對政府的照顧「有感」；也會請國營事業率先響應，並請國營事業委員會盤點現況，與總務司於一週內在經濟部部務會議中提出報告。



經濟部總務司司長魏士綱會後受訪說明，按照現行政府採購法規定，廠商工程完工後要先報竣工，經濟部在7天內完成初步查驗後廠商可進行後續報驗收申請，依工程複雜度分為有初驗程序及無初驗程序，若有初驗程序，必須在30天內完成初驗、初驗合格後20天需完成正式驗收；無初驗程序者，則應在30天內完成正式驗收。



完成驗收程序後，廠商即可提出請款發票，公家機關必須在收到請款發票後15天內付款。魏士綱表示，多年來幾乎沒有廠商在付款問題上提出異議，現階段會先整理驗收付款程序現況、法源，研議是否有改善、縮短期程的空間。



余宛如並要求經濟部協助中小企業處理貨款遭拖欠問題時態度要堅定，經濟部中小企業處處長吳明機表示，針對貨款拖欠問題，因涉及公平交易問題，先前是由公平交易委員會處理，現在有希望立法規範的聲音，中企處也正著手進行調查，預估5月會有結果，屆時會再進行跨部會討論是否需要立法規範。（編輯：李信寬）1070319