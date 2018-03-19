台灣貿易團布局菲馬 搭建合作商機

（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）「2018年菲律賓及馬來西亞貿易與布局訪問團」今天在馬尼拉，舉辦第一站的洽談會，中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢領軍，搭建台菲商機。



訪問團領隊莊碩漢向中央社記者表示，菲律賓是政府新南向的門戶，過去產業特性一直是服務業強、製造業弱，如今菲國政府開始大力發展製造業，為台灣廠商帶來許多合作機會。



莊碩漢說，目前大約有20萬名台商在東南亞打拚，過去大家是把東南亞當作生產基地，如今可以調整思維，把東南亞市場視為台灣內需的延伸，為台灣的經濟發展創造動能。



東南亞許多地方的行銷通路及商機是由在地華商掌握，莊碩漢相信，台商若能充分與這些華商結合，「在東南亞是大有可為」。



這支由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行組成的訪問團，是由27家具有代表性的台灣廠商組成，產業廣及資通訊科技、汽車零件、節能減碳、機械、照明、電動車及小型家電等。



在貿協菲律賓駐點「馬尼拉台灣貿易中心」的協調安排下，洽談會上午9時30分至下午4時30分在馬尼拉大飯店舉行，菲方有將近90家廠商、150餘名個人到場與台灣廠商尋求合作機會。



中華民國駐菲代表處經濟組長王耀輝、僑務委員黃世模及馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）代表，也都到場參觀，對活動表達支持。



訪問團22日將在菲律賓總統杜特蒂的家鄉納卯市（Davao）舉辦菲律賓的第2站洽談會，之後於26日在馬來西亞首都吉隆坡繼續東南亞布局行程。（編輯：陳惠珍）1070319