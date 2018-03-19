/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 洛夫李敖戴資穎傅崐萁
>rss

仁寶去年每股賺1.32元 若無匯損會更好

發稿時間：2018/03/19 17:26

最新更新：2018/03/19 17:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北19日電）仁寶電腦公布去年每股賺新台幣1.32元，總經理陳瑞聰今天在法人說明會表示，若非匯損及客戶樂視財務危機拖累，其實去年獲利較前年成長。

陳瑞聰說，去年常遇到買零組件時新台幣30元兌1美元，幾個月後向客戶收款時，匯價變成29.7元的場景，去年賺的錢就這樣被匯損侵蝕掉了。

仁寶指出，去年業外沒太特別之處，卻因新台幣升值，造成20億元匯損，且其中有16億元匯損發生在第1季，主因第1季新台幣兌美元急升6%。

仁寶統計，因手機代工客戶樂視財務危機，去年提列35.88億元損失，侵蝕每股盈餘0.82元，若排除對樂視提列一次性損失，去年獲利應較前年成長5%至6%。

陳瑞聰表示，仁寶近年股利分派約在獲利的5成以上，雖然去年受客戶樂視財務危機拖累，提列一次性損失，但預計配發給股東的股利，仍會大方把這筆錢加回來才計算。

仁寶公布，2017年第4季合併營收新台幣2548.40億元，季增10%，年增16%，第4季歸屬母公司淨利20.98億元，較第3季衰退10%，較2016年同期衰退20%；2017年第4季每股稅後盈餘0.48元。

仁寶統計，2017年歸屬母公司稅後淨利57.50億元，較2016年衰退29%，每股稅後盈餘1.32元。（編輯：楊玫寧）1070319

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP