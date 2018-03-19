仁寶去年每股賺1.32元 若無匯損會更好

（中央社記者潘智義台北19日電）仁寶電腦公布去年每股賺新台幣1.32元，總經理陳瑞聰今天在法人說明會表示，若非匯損及客戶樂視財務危機拖累，其實去年獲利較前年成長。



陳瑞聰說，去年常遇到買零組件時新台幣30元兌1美元，幾個月後向客戶收款時，匯價變成29.7元的場景，去年賺的錢就這樣被匯損侵蝕掉了。



仁寶指出，去年業外沒太特別之處，卻因新台幣升值，造成20億元匯損，且其中有16億元匯損發生在第1季，主因第1季新台幣兌美元急升6%。



仁寶統計，因手機代工客戶樂視財務危機，去年提列35.88億元損失，侵蝕每股盈餘0.82元，若排除對樂視提列一次性損失，去年獲利應較前年成長5%至6%。



陳瑞聰表示，仁寶近年股利分派約在獲利的5成以上，雖然去年受客戶樂視財務危機拖累，提列一次性損失，但預計配發給股東的股利，仍會大方把這筆錢加回來才計算。



仁寶公布，2017年第4季合併營收新台幣2548.40億元，季增10%，年增16%，第4季歸屬母公司淨利20.98億元，較第3季衰退10%，較2016年同期衰退20%；2017年第4季每股稅後盈餘0.48元。



仁寶統計，2017年歸屬母公司稅後淨利57.50億元，較2016年衰退29%，每股稅後盈餘1.32元。（編輯：楊玫寧）1070319