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隆達擴大照明領域 紅外感測模組亮相

發稿時間：2018/03/19 17:48

最新更新：2018/03/19 17:48

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（中央社記者吳家豪台北19日電）LED垂直整合廠隆達參加德國法蘭克福國際燈光照明及建築物技術與設備展，展示全系列高功率與戶外應用LED產品，並首度公開展示應用於3D影像辨識的紅外感測IR模組及車燈應用LED。

隆達今天發布新聞稿指出，法蘭克福國際燈光照明及建築物技術與設備展（Light+Building）為兩年一次的國際照明與建築技術趨勢指標性展覽，隆達為第5度參加，歷年來在歐洲陸續發表多項前瞻技術，包括OLED（有機發光二極體）、覆晶封裝、無線智能照明等。

隆達擴大照明模組應用領域，這次首度推出全系列高功率產品線，包括3030、5050、3535 emitter等元件及模組，其高功率模組採用塗層保護膜製程，可提高產品信賴性，符合歐美高規格品質要求。

隆達表示，高功率產品可應用於天井燈、路燈、舞台燈以及戶外建築照明等，產品線更從LED元件延伸至Level 2燈板以及Level 3光引擎，提供光機電整合設計服務。

隆達這次也首度展出3D影像辨識應用的紅外感測IR模組，自去年推出可應用於虹膜及臉部辨識雙重應用的PR88系列之後，今年推出VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）感測元件，在精準度與距離上可達到更高階的規格，搭配軟體系統可進行人臉辨識；除了門禁系統外，未來還可用於各種LiDAR（光學雷達）相關應用，包括無人機、智慧汽車、機器人等。（編輯：蘇志宗）1070319

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