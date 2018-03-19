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企業領袖調查 民粹匯率法規台灣CEO最關注

發稿時間：2018/03/19 18:01

最新更新：2018/03/19 18:01

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（中央社記者邱柏勝台北19日電）資誠（PwC）今天發布企業領袖調查報告，指出44%台灣CEO樂觀看待未來一年經濟前景，但民粹主義、匯率不穩定，以及法規過度監管，是台灣企業領袖最關切的前三大外在威脅。

資誠聯合會計師事務所今天發布「2018資誠台灣企業領袖調查報告」，調查指出，有44%台灣企業領袖認為全球未來一年的經濟將會改善，較去年的40%上揚。

不過，若與全球企業領袖中有高達57%企業領袖對未來一年經濟前景表示樂觀相比，台灣企業領袖對未來經濟展望仍顯較為保守。

但值得注意的是，相較全球有66%企業領袖認為需要在GDP等財務指標外，以更多元指標來衡量一地的繁榮（如幸福指數），台灣有高達83%的企業領袖認為應以多元指標衡量繁榮度，顯見台灣企業領袖對於生活品質、人身安全健康或企業社會責任等廣泛的社會期待，有更深的理解並期許能做出改變。

不過，調查也指出，民粹主義（26%）、匯率不穩定（26%）與法規過度監管（23%），被台灣企業領袖視為今年前三大外在威脅；其中「民粹主義」是今年首次納入問卷的選項，就有26%的企業領袖對此選項表達極度擔心，且直接排名首位。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，台灣企業領袖憂心民粹主義，主因在於台灣政府不管做何決策，都會有社會輿論等力量在影響，這就是民粹的概念，也是台灣特殊情況，對台灣社會氛圍確實產生一些影響。

至於在匯率風險方面，周建宏認為，新台幣長期以來波動幅度較其他貨幣小，企業缺乏避險動機，但由於美國方面的壓力，央行漸漸鬆綁對新台幣的掌控，導致新台幣波動幅度加大，對於毛利率低的台灣企業確實造成影響。但他強調，台灣企業並非沒能力做避險，而是成本考量。

此份「2018資誠台灣企業領袖調查報告」，深度訪談了228名台灣企業CEO，其中95%為公開發行公司，其中41%受訪企業員工數超過500人，50%受訪企業屬於科技媒體產業。受訪者中84%為男性、14%為女性，其餘拒答，調查時間2017年10月15日至2018年1月。（編輯：蘇志宗）1070319

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