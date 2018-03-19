新台幣貶轉升3分 土洋對作出口商略勝一籌

（中央社記者邱柏勝台北19日電）今天外資匯出、出口商拋匯兩股力道「土洋對作」，但出口商略勝一籌，帶動新台幣由貶轉升，終場以29.201元兌1美元作收，升值3分，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.29億美元。



外匯交易員說，今天國際美元走強，亞幣普遍貶值，外資早上大舉匯出，新台幣開盤走貶，但進入季底出口商拋匯作帳旺季，出口商的美元賣盤湧現，拋匯力道更勝外資買匯，且尾盤過後外資反手加入拋匯行列，帶動新台幣由轉貶升，終場升值3分作收。



匯銀人士表示，上週熱錢不斷測試央行底線，新台幣一度升至一個半月新高，盤中更一度突破29.1元關卡，且央行總裁楊金龍赴立法院財委會備詢，也透過書面報告提醒企業要做好匯率避險，出口商更加小心翼翼，一看到新台幣有升值趨勢就急於拋匯，反而使得新台幣獲得強力支撐，今天在亞幣中相對強勢。



展望新台幣後市，外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）本週將召開為期兩天的公開市場委員會（FOMC），雖然升息是勢在必行，但外界仍關切FOMC會後的決議以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表的談話，市場觀望心態濃厚，料新台幣仍呈區間整理格局。



新台幣兌美元今天開盤價為29.240元，最高29.173元、最低29.250元，尾盤收29.201元，升值3分。（編輯：林沂鋒）1070319