美股重挫 台股震盪整理機率大

（中央社記者江明晏台北20日電）美股19日重挫，原因在臉書傳出個資外流醜聞，導致各個科技龍頭股大跌，台股昨天漲19.2點，收在11046.9點，今天表現恐受美股拖累，投顧表示，台股反覆震盪整理機率居大。



美股19日重挫，原因在臉書傳出個資外流醜聞，導致各個科技龍頭股大跌，科技股那斯達克指數滑落137.75點或1.84%，以7344.24點作收。道瓊工業指數跌335.60點或1.35%，收在24610.91點。標準普爾指數跌39.09點或1.42%，收2712.92點。



歐股19日收黑，原因在臉書等科技股出現賣壓，同時美國本週稍後有升息疑慮，而美國總統川普恐點燃貿易戰火也形成了摜壓力道。



台股19日漲19.2點，收在11046.9點，成交值新台幣1106.72億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣11.46億元。



日盛投顧表示，台股農曆年後緩步挺升的格局不變，短、中期均線逐漸有利於多頭，紛紛開始走揚，惟挺升的過程中量能明顯不足，在20日均量沒有出現走揚前，台股恐難一次克服元月下旬頭部型態11100點至11270點的反壓區，將以反覆震盪整理機率居大。(編輯：趙蔚蘭)1070320