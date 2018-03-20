國泰金：影響台股 逾4成民眾直指美升息

（中央社記者田裕斌台北20日電）國泰金控發布最新「國民經濟信心」調查結果，有超過4成(41.4%)民眾認為，「美國升息步調與幅度」是影響2018年台股走勢的主要因素。



國泰金表示，相較於2016年底調查，約38.2%的民眾認為最重要因素是台灣財經政策動向，顯示目前民眾關注的風險重心已經由國內轉向美國，不過，仍有34%的民眾認為台灣經濟前景及政府政策才是主要原因。



國泰金調查，景氣對策燈號連續2個月呈現黃藍燈、指標漲勢暫歇，領先指標仍持續上升，成長動能轉弱，3月民眾景氣現況與展望樂觀指數同步下跌，其中又以景氣展望樂觀指數下跌幅度較大，顯示民眾對於景氣復甦力道有轉趨保守的疑慮。



此外，民眾對近期物價上漲的感受及預期指數同步明顯攀高，其中物價上漲預期指數創下2012年6月以來新高，來到88.9的位置，在經濟信心轉趨保守且通膨預期上揚的氣氛籠罩下，整體消費意願也出現較明顯的下滑。



調查顯示，民眾認為2018年經濟成長率有機會超越2%的比例上升至72.2%，但平均經濟成長率的預期值僅2.17%，較主計總處的2.42%略偏保守，在通膨展望方面，有62.4%的民眾認為今年通貨膨脹率會超過1.1%，平均預期值維持在1.33%，略高於主計總處預估值1.21%。



國泰金表示，第1季企業獲利展望相對平淡，加上基本面信心轉弱，及股市已處相對高點的壓抑下，3月民眾股市樂觀指數小跌至-16.4，受到近期金融市場波動程度加大的影響，民眾風險偏好指數連續兩個月下滑至-2.7，顯示未來半年的資金行情恐受部分壓抑。（編輯：郭萍英）1070320