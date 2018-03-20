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一級玩家月底上映 宏達電Vive當神隊友

發稿時間：2018/03/20 10:30

最新更新：2018/03/20 10:30

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（中央社記者江明晏台北20日電）導演史蒂芬史匹柏的科幻片「一級玩家」29日起全球上映，宏達電Vive獨家擔綱VR內容製作夥伴，並展開線上線下行銷合作，市場看好電影炒熱VR話題，Vive聲勢將水漲船高。

宏達電積極耕耘VR(虛擬實境)領域，日前VR一體機Vive Focus在中國大陸銷售告捷，今年再推升級版Vive Pro上陣，將於4月5日全球陸續出貨，有望挹注宏達電營收增溫。

宏達電去年3月宣布與華納兄弟達成策略夥伴關係，HTC Vive獨家擔綱導演史蒂芬史匹柏新作一級玩家(Ready Player One)的虛擬實境內容合作夥伴，包括線上及線下的行銷合作，宏達電打造8款專屬「一級玩家」的VR場景體驗，隨著電影上映將同步於VR遊樂園、Viveport及Steam上線。

市場看好，宏達電Vive攜手史蒂芬史匹柏「一級玩家」合作，將炒熱VR話題，Vive聲勢將水漲船高，並刺激銷售成長。

一級玩家改編自恩斯特克萊恩(Ernest Cline)所著的同名小說，故事情節大部分在虛擬實境空間內展開的科幻動作驚悚片，故事背景設定在2045年，全世界最重要的經濟來源虛擬世界「綠洲」（OASIS）的創辦人詹姆士哈勒代（James Halliday）留下遺囑，將億萬遺產彩蛋藏在遊戲裡，找到的人不僅能獲得高額遺產，還能掌控整個「綠洲」。

在哈勒代死後，世界各地的尋蛋客紛湧而至，試圖找到彩蛋；甚至還有大公司為了掌控「綠洲」而涉入其中。住在拖車區的少年韋德瓦茲（Wade Watts）為扭轉自己的生活，加入尋找彩蛋的行列，然後被捲入一連串穿插於虛擬和現實的陰謀之中。

這部電影19日在台北舉行媒體試映會，現場設有8 Bits 復古遊戲機台玩樂區、HTC VR互動體驗區，預計29日起在全球電影院線系統發行上映。(編輯：陳永昌)1070320

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