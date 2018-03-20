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國巨盤中股價再衝新高 獲利看逐季增

發稿時間：2018/03/20 10:46

最新更新：2018/03/20 10:46

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）國巨盤中走勢勁揚，最高達新台幣460元，大漲4.3%，續創歷史新高點。展望今年營運，法人預期國巨業績看年成長35%到40%，衝歷史新高，獲利可望逐季增。

國巨日前表示，今年和明年營收和獲利可審慎樂觀看待。

國巨受惠高單價車用電子及工規產品出貨比重大幅提升、高階客戶需求顯著成長、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨持續暢旺、積層陶瓷電容（MLCC）及晶片電阻供需狀況持續緊俏，整體產品組合持續優化。

展望今年營運，法人預期國巨整體業績有機會突破460億元大關，可望較去年大幅成長35%到40%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。

法人指出，今年第2季開始，下游消費電子產品拉貨潮將展開，對供不應求的被動元件廠而言，預估產能將更緊俏，今年漲價題材仍將延續。

在產能布局，從積層陶瓷電容（MLCC）來看，國巨預期今年第3季到第4季月產能預估可到500億顆。在晶片電阻部分，國巨預估今年9月月產能可到1200億顆。國巨也持續擴充高精密厚膜電阻、薄膜電阻、電流感測器等，因應工業和物聯網、汽車等應用需求。

從資本支出來看，國巨今年資本支出規模估可超過新台幣50億元，較去年逾40億元增加。

法人預估今年國巨在利基型MLCC擴產幅度約10%到15%，在利基型晶片電阻擴產幅度也約10%到15%區間。

國巨今年擴充利基型MLCC擴產地點包括台灣高雄廠和中國大陸蘇州廠，預估利基型MLCC擴產效應可延續到今年底。（編輯：郭萍英）1070320

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