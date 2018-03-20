蘋果Micro LED傳喜訊 隆達榮創受惠漲停

（中央社記者吳家豪台北20日電）蘋果公司（Apple）傳出研發Micro LED面板技術取得進展，帶動概念股隆達、榮創今天盤中亮燈漲停，分別飆上22.95元、35.35元；晶電漲幅也超過1%。



外媒彭博社引述知情人士報導，蘋果正在加州總部秘密研發新世代Micro LED（微發光二極體）面板技術，採用與現有OLED（有機發光二極體）面板不同的發光材料，藉此打造更輕薄、更明亮且更省電的裝置。



報導指出，Micro LED面板研發難度遠高於OLED面板，蘋果一年前幾乎快放棄這項專案，所幸工程師已取得進展，預計數年後將在Apple Watch上首度搭載Micro LED面板。



消息一出，帶動積極投入Micro LED研發的隆達、榮創今天股價走高，連先前傳出與蘋果合作研發Micro LED的LED磊晶廠龍頭晶電也受惠上漲逾1%。



隆達2017全年營收120.39億元，年減12.7%；合併營業毛利率14.9%，年增9.2個百分點，創下2011年以來、近6年新高，毛利已獲得顯著改善。2017年全年稅後淨利1.29億元，順利轉虧為盈，基本每股盈餘（EPS）0.25元。



隆達今年參加德國法蘭克福國際燈光照明及建築物技術與設備展，展示全系列高功率與戶外應用LED產品，並首度公開展示應用於3D影像辨識的紅外感測IR模組及車燈應用LED。（編輯：林興盟）1070320