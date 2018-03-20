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賴清德：希望明年台灣省政府預算是空的

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日商入股101挹注 2月僑外投資年增342%

發稿時間：2018/03/20 12:16

最新更新：2018/03/20 12:16

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（中央社記者廖禹揚台北20日電）投審會2月核准日商伊藤忠以6.65億美元（約新台幣196億元）接手頂新集團持有的台北101股權，使得2月僑外投資金額大增，較去年同月成長342%，1到2月累計較去年成長逾122%。

經濟部投資審議委員會今天公布2月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資及對中國大陸投資統計，2月份僑外投資核准件數為208件，投資金額共計9億554萬2000美元（約新台幣271.6億元），較去年同期大增342%。

今年1到2月核准僑外投資件數為500件，年增10.38%，金額共計12億7103萬3000元（約新台幣381.3億元），年增122.38%，投審會指出，主因為2月核准日商伊藤忠商事株式會社以約6.65億美元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司股權投資案金額較大。

陸資來台投資方面，1到2月核准22件，共8202.7萬美元，年增134.88%，主因1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.以5604萬6000美元（約新台幣16.8億元）受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司股份，金額較大所致。

1到2月對外投資及對中國大陸投資金額都較去年減少，其中對大陸投資因受去年大投資案影響，基期較高，大減50%；值得注意的是，1到2月對新南向國家投資金額雖年減47.8%，但對印度（年增667.8%）、馬來西亞（年增309.3%）及泰國（年增146.2%）投資金額仍較去年成長。（編輯：許雅靜）1070320

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