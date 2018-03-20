阿拉斯加北極圈遇暖冬 石油產量受影響

（中央社阿拉斯加州安克拉治19日綜合外電報導）美國阿拉斯加州官員說，阿拉斯加北極圈度過有紀錄以來最暖冬季，衝擊到當地石油生產，因產業機器原本設計是在最冷情況下讓產量最大化，氣溫變高有礙機器運作。



路透社報導，阿拉斯加州稅務專員費雪（Sheldon Fisher）今天告訴州議員，目前的會計年度中，北坡（North Slope）原油產量平均日產約51萬8000桶，低於去年秋季預估的約53萬3000桶。



費雪表示，產量下滑多半要歸咎氣溫變高。



費雪告訴州參議會財政委員會：「整體而言這個冬季的天氣較為暖和。」「我們的表現實際上在比較冷的冬季比較好。設備運作會更順，在較冷的天氣下產量會比較多。」



阿拉斯加州稅務廳（Department of Revenue）首席經濟學家史蒂克爾（Dan Stickel）告訴委員會，與氣溫有關的產量下滑情況，在巨大的普魯赫灣（Prudhoe Bay）油田最為明顯，這裡對氣溫變化特別敏感。



美國國家氣象局（National Weather Service）阿拉斯加區氣候科學與服務主任杜曼（Rick Thoman）表示，北坡區這個冬季氣溫變高，頻頻打破紀錄，這個情況一直持續到本月。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070320