長榮海運：貿易保護是挑戰也是機會

（中央社記者韋樞台北20日電）長榮海運董事長張正鏞表示，今年對海運來說最大的挑戰就是貿易保護，但是各國若能好好協商，彼此公平對等，當然有助物流海運業的發展，無疑是個新機會。



長榮集團今天舉行春酒，張正鏞表示，今年海運業最大的挑戰，不如說是全球最大的不確定性就是貿易保護，可能會導致貿易量縮減，但幾十年來看，也不致於真正發生貿易戰，主要是大家坐下來去除貿易壁壘，彼此深化公平對待，當然會有助物流，每個國家自然都能找到平衡的答案，做出最好的準備即可。



張正鏞指出，經過多年海運不景氣後，去年全球海運貨量增長比原先預期多，長榮海運去年表現在平均水準之上；雖然全球經濟溫和成長，但以前累積的艙位不少，供需還未達平衡，但正趨向於健康樂觀平衡。



他說，今年長榮海運有幾個營運重點，首先要「質量並重」，一艘船的載貨量很多不代表每個貨櫃都能賺錢，所以未來要兼顧質的提升，量與質要與全球經濟同步成長，並符合客戶的需求。



另外，在成本方面，長榮海運今年還要著重管理流程，以改善成本結構。張正鏞說，全球主要航線都在聯盟化，船公司彼此硬體服務差不多，但差別就在客服，所以要強調「全球在地化的客服」，讓全球客戶可以在任何時間都能查得到貨在何處。



「在地化服務」也因為各地客戶的需求不同，在全球約60多個國家的辦事處設有多達70餘個客服中心，讓客戶得到最好的服務。



另外，長榮在2018年到2019年將有11艘2萬TEU的大船交船，以及20艘2800TEU的小型船交船，以因應近洋航線的增長。（編輯：郭萍英）1070320