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台銀搶攻房貸市場 今年目標新承做1000億

發稿時間：2018/03/20 16:29

最新更新：2018/03/20 16:29

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（中央社記者邱柏勝台北20日電）看好房市穩健發展，並建立基礎放款部位，台灣金控董事長呂桔誠訂下今年台銀新承做房貸要達到新台幣1000億元的目標，除可帶來穩定收益，也有助於帶動房貸壽險、產險等業務發展。

台灣金控集團今天舉辦新春記者聯誼會，呂桔誠表示，去年，集團核心子公司台灣銀行盈餘再破百億元，台銀人壽扣除因歷史背景因素背負的「老帳」及匯損後，已逐漸達損益平衡，虧損落底；若加回政策性任務，金控集團整體盈餘約200億元，在自由度相對不高的情況下，經營績效仍相當亮眼。

此外，呂桔誠指出，去年台灣銀行成功培育「三千金」，首先是看好美國升息，預先吸納等值新台幣1000億元的美元存款，成功創造利潤，這部分就多賺10幾億元；其次是主辦聯貸案累計達1181.96億元，以及配合都更政策，推出危老更新重建優惠貸款額度1000億元。

呂桔誠說，今年除了繼續「複製」三千金目標外，第四個目標，就是新承做房貸金額要達1000億元。他指出，房貸業務對銀行來說是穩定收益，台銀目前房貸餘額約5000多億元，希望能進一步建立「基礎」部位，讓房貸變成核心放款業務，因此希望擴大承做量。此外，房貸客戶增加，也能拉抬房貸壽險、產險，以及信用卡等業務的成長。

為將企業形象、公益特質、金融商品行銷做整體性結合，台銀自105年底衝刺「導盲犬認同卡」，發卡量從原本7000餘張，現在已增至5萬餘張，成長近6倍。呂桔誠表示，台銀將持續調整信用卡產品線，讓現有發行信用卡中流通量低、發卡成效不彰的卡種退場，才能讓行銷資源有效運用。(編輯：陳永昌)1070320

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