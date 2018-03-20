台灣大建物聯網 總座：2019年將非常成熟

（中央社記者江明晏台北20日電）台灣大哥大今天宣布，集結超過50家以上的國內外廠商共組「物聯網大生態圈」，年底物聯網平台估達50萬個物聯網裝置，總經理鄭俊卿認為，物聯網2019年會達到非常成熟的階段。



台灣大哥大今天宣布，集結超過50家以上的國內外廠商共組「物聯網大生態圈」，將建構全台最大物聯網，提供物聯網管理平台，發展智慧生活應用。



台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，台灣大擁有最大700MHz的網路頻段優勢與NB-IOT技術，在NB-IOT網路布建方面，今年3月完成六都的布建，預計6月底前完成全台網路覆蓋，屆時將是台灣第一大NB-IOT網路，台灣大更是全台唯一擁有三大物聯網SIM卡管理平台的電信業者，不僅接軌包括國際車廠等國際企業客戶在短時間內快速將服務導入台灣市場，也為國內物聯網企業客戶量身打造物聯網企業服務平台，提供本地化服務。



目前台灣大物聯網平台累計已有超過20萬個物聯網裝置，年底估達50萬個，鄭俊卿表示，2020年NCC核配的300萬個門號將全數用盡，甚至會不太夠用。



鄭俊卿看好，物聯網2018年開始起飛，2019年會達到非常成熟的階段，整個物聯網經濟規模會開始變大，是所有發展服務的前提，而國家通訊傳播委員會(NCC)簡化申請程序，對物聯網發展也有助益。



目前電信三雄都在進攻物聯網，未來勝出關鍵為何？鄭俊卿表示，第一個涵蓋要好，台灣大擁有700MHz頻段，有線電視線路也能進到家戶，為兩大優勢，第二則是管理平台，未來物聯網裝置種類與數量非常大，需要有好的平台來管理，第三，國際化，物聯網必須跨國合作，台灣大有許多國際夥伴。



舉例來說，台灣大布建車聯網，在車廠簽約方面透過國際聯盟Bridge Alliance，鄭俊卿說，這也是很重要步驟，「透過單打獨鬥走到國際比較難」。



此外，目前台灣大也持續與電動車特斯拉大廠維持合作關係，台灣大商務長谷元宏表示，「未來特斯拉在台灣的合作網路一定是台灣大負責」。（編輯：李信寬）1070320