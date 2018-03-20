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金屬中心技術創新 加值中心有亮點

發稿時間：2018/03/20 17:42

最新更新：2018/03/20 17:42

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（中央社記者王淑芬高雄20日電）產業技術創新和加值是政府發展經濟重要的策略，金屬中心今天啟用「經濟部傳統產業創新加值中心」要擴大材料和製程加值等，提升研發及技轉能量。

經濟部以形塑國產自主、創新高值、永續生態的傳統產業為目標，協助金屬中心設立傳統產業創新加值中心，金屬中心董事長林仁益今天指出，園區建置「積層製造中心」可提供產品開發及試作加工，解決產業試作打樣的缺口，要帶領金屬及相關產業，跨入3D列印創新應用領域。

林仁益指出，園區4大策略有材料加值、製程加值、產品加值、基盤加值，要為傳統產業關鍵技術加值及導入創新動能，翻轉傳統產業並提升附加價值。

金屬中心企劃推廣處副處長李月修告訴中央社記者，金屬中心在鈦合金產業發展技術成熟，提供業者輕量和塑形延展，應用於保溫瓶和骨釘、骨板、人工關節上，產品生活化並廣泛被運用，多項產品還獲得全球紅點產品設計獎的肯定。

金屬中心今天還和美國微軟公司（Microsoft）等跨國公司簽訂合作備忘錄，促進傳產結構優化並轉型升級。

經濟部次長龔明鑫、產學等關聯產業代表，期許創新加值中心協助傳統產業擴大鏈結運用產學研的能量，加速開發高值產品。（編輯：劉政權）1070320

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