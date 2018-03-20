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春節連假 五大行庫新增房貸月減187.7億

發稿時間：2018/03/20 18:29

最新更新：2018/03/20 18:29

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（中央社記者邱柏勝台北20日電）中央銀行今天公布2月五大行庫新承做房貸金額新台幣288.12億元，月減187.7億元，主因適逢春節連假，工作天數較少所致；新承做房貸利率1.633%，月減0.002個百分點，主因低利的青安貸款承做比重增加。

近年民營銀行積極搶攻房貸市場，中國信託商業銀行更獲選辦理公教人員「築巢優利貸」，搶食不少傳統行庫房貸業務，但台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀五大行庫，整體房貸市占率仍達4成，承做金額與利率變動情況，至今仍被視為房市景氣風向球。

根據央行統計，2月新承做房貸金額288.12億元，月減187.7億元。央行經濟研究處副處長吳懿娟表示，2月適逢農曆春節連假，工作天數較少，因此新承做房貸量原本就比較少，純屬季節性因素。

至於2月五大行庫新承做房貸利率1.633%，月減0.002個百分點，終止連3個月成長態勢。吳懿娟表示，由於低利率的青年安心成家貸款的承做比重提高，導致新承做房貸利率微降。但目前房市以自住首購族為主要撐盤力量，房貸利率原本就較低，且銀行積極搶攻房貸市場，推出低利優惠貸款專案，因此近期新承做房貸利率都在1.63%左右。

根據央行統計，2月新承做青安貸款53.3億元，占整體新承做房貸比重約18.5%，雖較上月的86.6億元減少，但占整體新承做房貸比重，則較上月的18.2%增加0.3個百分點。

此外央行統計，今年前2月6都移轉棟數年增9.8%，且根據信義房價指數，台北市、新北市無論在月增率與年增率上，都呈現正成長，顯見今年前2月主要都會區房市呈「量價齊揚」的態勢。媒體提問，這是否代表房市已落底且逐漸好轉？

對此，吳懿娟說，目前房市看來是「盤整、持穩」，但由於移轉棟數的數據只包含6都，且信義房價指數只有雙北資訊，尚難推斷房市已經觸底反彈。（編輯：林沂鋒）1070320

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