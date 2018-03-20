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三貝德攜手愛奇藝 首波上架400支教育影音

發稿時間：2018/03/20 19:05

最新更新：2018/03/20 19:05

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（中央社記者吳家豪台北20日電）數位教育廠商三貝德今天宣布攜手中國大陸最大影音平台網站愛奇藝，達成K12教育內容授權合作，首波上架約400支教育影音；三貝德另將在中國大陸設立分公司，生產在地化教學內容。

三貝德發布新聞稿表示，三貝德預計每年將提供數百支自製的教學影音，在中國大陸愛奇藝平台及部分與愛奇藝合作的OTT（串流影音）平台播出；並排定今年3月底的首波教育影音約400支，將在中國大陸愛奇藝的主站播出，正式接觸中國大陸上億收視群眾。

三貝德於中國大陸愛奇藝開台首波課程鎖定幼童（學齡前、小學低年級）收視群，推出「少兒英語基礎課程」與「少兒資優數學課程」。三貝德將陸續推出K12學習課程，從幼兒到高中，涵蓋各科文化教育，並融合素質教育的培養。

三貝德董事長史勇信表示，與中國大陸愛奇藝的合作，是三貝德邁向國際市場最重要的起步，也將會是日後進軍全球O2O（線上到線下）布局的開端。

三貝德總經理魏宏泰說，愛奇藝作為中國大陸最大的影音平台，擁有超過5000萬的付費用戶，三貝德與愛奇藝合作，可謂截彎取直；第一階段先以少兒英語與少兒數學作為先鋒，第二階段三貝德將會在中國大陸設立分公司、打造專業攝影棚，並生產在地化教學內容，客製專屬中國大陸學員的影音內容。（編輯：李信寬）1070320

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