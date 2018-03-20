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日亞化攜手OSRAM 擴大智慧財產合作

發稿時間：2018/03/20 19:43

最新更新：2018/03/20 19:43

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（中央社記者吳家豪台北20日電）日本LED大廠日亞化學工業株式會社（Nichia）及德國照明大廠歐司朗（OSRAM）為強調智慧財產（IP）在其商業領域中的重要性，今天宣布將擴大授權合作。

日亞化發布新聞稿指出，日亞化與OSRAM今天同意就大約7000件的全球新專利申請案開啟交互授權協商，其中包括約2000件來自日亞化與OSRAM的全球專利權，領域橫跨汽車、一般照明、LCD背光、顯示器、醫藥與工業應用，及全領域的光電產品。

日亞化與OSRAM於2002年及2010年簽訂專利交互授權協議，雙方均可將授權專利應用於各自的氮化物半導體產品，例如藍、綠與白色LED及雷射元件。

日亞化學工業株式會社董事長小川裕義與OSRAM Opto Semiconductors GmbH執行長坎波（Aldo Kamper）在德國法蘭克福國際燈光照明及建築物技術與設備展（Light + Building）中會面，對於擴大及強化雙方授權合作，表達彼此意願。

坎波表示，為了更進一步發展LED與雷射技術，自2011年起日亞化與OSRAM已經投入總金額超過25億歐元從事研究開發。

小川裕義說，從半導體磊晶到螢光體材料、封裝，到更進一步的下游科技，在這個價值鏈的各種層面上，日亞化與OSRAM於過去8年中皆有顯著的進展，並獲得廣泛的新專利權保護。（編輯：黃國倫）1070320

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