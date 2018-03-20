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聲寶擬現金減資每股2元 配息每股0.2元

發稿時間：2018/03/20 19:47

最新更新：2018/03/20 19:47

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（中央社記者潘智義台北20日電）本土家電品牌大廠聲寶公司今天董事會通過現金減資，擬辦理現金減資20%，退還每股新台幣2元股款給股東；加計擬配股息每股0.2元，股東每股合計可拿到2.2元現金。

聲寶公司表示，目前實收已發行股份為4億9900萬股，本次現金減資金額9億6800萬元，銷除股份9680萬股，現金減資比率為20%；計算方式為已發行股數4億9900萬股扣除庫藏股1500萬股，以4億8400萬股為計算基準，依各股東持股比例，每股退還現金2元，減資後實收資本額為38億7200萬元。

聲寶表示，現金減資案擬提請今年舉行的股東常會通過，並在主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，及減資換發股票基準日等相關事宜。

聲寶公司強調，多年來在家電產業深耕有成，近年來獲利相對持穩，除每年配息給股東外，也積極活化公司資產，此次減資退還部分股款給股東，讓股東可以更有效運用資金。聲寶公司可以調整資本結構，並提升股東權益報酬率。

聲寶公布，去年合併營收新台幣86億6927.7萬元，較前年減少14%。去年稅後淨利3億1240.4萬元，較前年減少60%。去年每股稅後盈餘（EPS）0.67元，較前年的1.65元，減少0.98元。主因營收減少、業外投資收益及處分利益減少所致。（編輯：林沂鋒）1070320

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