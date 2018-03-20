照顧中小企業 金管會三管齊下

（中央社記者黃雅娟台北20日電）金管會主委顧立雄今天表示，2016年中小企業就業人口跟公司家數占比皆創新高，協助中小企業取得資金，金管會從融資放款、創櫃板籌資及普惠金融政策三方面全力協助，活絡金融服務。



金融監督管理委員會主任委員顧立雄，今天出席107年關懷與服務中小企業暨提升財務競爭力研討會。



顧立雄致詞時表示，2016年底台灣中小企業家數達140萬家，占全體企業家數98%；就業人數880萬人，則占全國就業人口78%，兩者皆創下歷年最高紀錄，顯示台灣經濟發展過程中，中小企業扮演舉足輕重的角色。



顧立雄指出，協助中小企業如何取得資金，向來是政府的施政重點，從融資、創櫃板及普惠金融政策三方面，政府都積極協助中小企業。



首先，金管會從民國94年7月起就推動銀行加強辦理中小企業放款，到106年底，放款餘額達新台幣6.1兆元，較方案實施前增加3.7兆，占全體企業放款餘額從38.3%增加到60.7%。



其次，根據統計，至106年底公司資本額介於100至500萬共54萬家，占全體企業79%，櫃買中心在金管會扶植下，創立創櫃板，到107年2月底已經有82家登錄，籌資金額高達3億元；104年4月後開放股權性質的群眾募資，107年2月核准7家券商協助公司募資。



而為了落實普惠金融政策，顧立雄表示，照顧中小企業、微型企業的需求，金管會跟經濟部促成20家信用合作社集體加入中小企業信保機制，有助微型企業取得資金，繁榮地方經濟，讓偏遠地區或弱勢族群，享有多元的金融服務管道。（編輯：林沂鋒）1070320