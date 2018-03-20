電子支付綁郵局賬戶 中華郵政3月底啟用

中華郵政公司20日宣布，將啟用電子支付連結郵政儲戶扣款服務，郵政儲戶使用電子支付，會自動在郵局賬戶扣款，方便又快速。中央社實習記者韋可琦攝 107年3月20日

（中央社記者韋可琦、陳清芳台北20日電）中華郵政公司今天宣布，郵政儲戶電子支付連結扣款服務最快3月底4月初啟用，郵政儲戶使用電子支付，會自動在郵局賬戶扣款，方便又快速。



郵政儲戶全台多達2760餘萬戶，多數儲戶是提領現金使用，中華郵政公司董事長王國材今天表示，透過連結金融卡、電子支付扣款，民眾可減少領現金，直接線上支付。



中華郵政創辦122週年，今日舉辦第71屆郵政節慶祝大會。為響應政府「電子化支付比率五年倍增計劃」，中華郵政公司啟動「電子付款約定連結郵政儲金賬戶付款（Account Link）」服務。



郵政儲戶可與中華郵政的合作對象，設定連結至本人郵局賬戶，經中華郵政公司完成線上授權驗證後，即可直接連結賬戶扣款。



中華郵政公司今天先和玉山銀行、台灣電子支付（ezPay）完成簽約，接著會與一卡通、悠遊卡、街口支付、橘子支、歐付寶洽談電子支付扣款平台。



王國材表示，全球電子競爭激烈，郵政面臨轉型課題，中華郵政將積極推動智慧物流、數位金融和長照服務。未來希望朝無人郵局發展，今年4月先從金南郵局開始試辦，提供民眾24小時服務。



王國材說，計劃在服務量少的地方用無人郵局自動化措施，但實體郵局還是會存在，因為實體郵局有太多功能。（編輯：陳清芳）1070320