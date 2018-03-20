核二2號機再轉 台電董座盼4月橘轉黃燈

（中央社記者黃雅娟台北20日電）台電今天接獲原能會公文，同意核二廠2號機再轉。台電董事長楊偉甫表示，由於燃煤機組必須因應空污降載，核二廠2號機再起動，有望穩定供電，希望4月「橘燈能夠變成黃燈」。



台電今天接獲原能會公文，同意核二廠2號機大修再運轉申請。經濟部長沈榮津昨天曾表示，核二廠2號機4月能否上線，必須視供電及空污狀況而定，目前台電預估短期備轉容量率約5%至6%，沒有缺電狀況。



台電董事長楊偉甫接受中央社訪問時表示，外界對於核二廠2號機再轉有疑慮，台電必須再做安全核對工作，確保後續起動程序都能順利進行。



楊偉甫指出，這段時間台電仍然為了因應降低空污情況，讓燃煤發電機組配合降載；核二廠2號機加入供電，一方面能穩定供電，一方面也是為夏季做準備。



而面對4月都是低於備轉容量率6%，亮起供電橘燈，楊偉甫表示，希望核二廠2號機加入供電行列，挹注3%的備轉容量率，「橘燈能夠變成黃燈」。



台電表示，為了確保核二廠2號機的運轉安全，今天已經派出核安團隊20餘人進駐，明天上午以前將再進行最後一次的安全檢查，並由台電總經理鍾炳利直接坐鎮督軍，如果沒有問題，將接續大修後再運轉的起動程序作業。



核二廠2號機有望挹注3%的夏季備轉容量率。不過，由於空污減煤、燃氣機組環評承諾以及運轉時數限制，台電只能「先把口袋的量留下來」，加上機組歲修，預估4月備轉容量率不到6%，上中下旬的備轉容量率分別為5.54%、5.2%、5.53%。



核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，迄今停機已經超過1年10個月。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會今天發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。（編輯：黃國倫）1070320