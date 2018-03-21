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宏達電Vive賺博弈財 股價盤中衝高

發稿時間：2018/03/21 12:10

最新更新：2018/03/21 12:10

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（中央社記者江明晏台北21日電）宏達電Vive將與全球第一大博弈機台製造商IGT合作，進駐賭場虛擬競賽平台，加上Vive Pro、年度旗艦機U12預料4月出貨，第2季營運有撐，今天股價盤中爆量漲逾6%。

宏達電與IGT合作，Vive虛擬實境（VR）裝置與內容，將正式進駐賭場專屬的虛擬競賽平台Virtual Zone，進軍博弈產業。

IGT並發布軟體開發套件（SDK），讓開發商為虛擬平台打造VR內容，宏達電Vive Studio為首個採用SDK的開發商，並將Arcade Saga改編成賭場競賽型遊戲。

目前，IGT的虛擬平台專區已進駐美國拉斯維加斯賭場娛樂公司包伊德博彩(Boyd Gaming)旗下的奧連斯酒店(Orleans Hotel)的賭場。

宏達電積極耕耘VR領域，日前VR一體機Vive Focus在中國大陸銷售告捷，今年再推升級版Vive Pro上陣，售價799美元、台灣售價新台幣2萬4988元，即日起開放預購，將於4月5日全球陸續出貨，首款VIVE則再調降100美元,有望挹注宏達電營收增溫。

加上導演史蒂芬史匹柏以虛擬實境為主題的科幻片「一級玩家」將於3月29日起全球上映，宏達電Vive獨家擔綱VR內容製作夥伴，並展開線上線下行銷合作，市場看好電影炒熱VR話題，Vive聲勢將水漲船高。

宏達電近年告別機海戰術，沉寂多時的Desire系列重出江湖，20日宣布推出2款全螢幕手機HTC Desire 12與 HTC Desire 12+，而傳聞旗艦機U12或U12+最快會在4月下旬登場，今年機款數預估落在5款、6款，但從入門到高階各個價格帶都將著墨，以精兵策略搶攻市場。

多方消息激勵，宏達電股價今天盤中爆量拉高，大漲逾6%，高至65.8元，盤中成交量達萬張，股價創2月以來波段高點。(編輯：陳永昌)1070321

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