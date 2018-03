紐約新興區塊活化再造 一舉數得

(中央社記者黃兆平紐約20日專電)台灣地方首長這兩年紛紛造訪紐約高線公園,讓寸土寸金的大蘋果新開發區吸引外界關注。金融風暴迄今10年,紐約透過幾大新興區塊興起再造,持續向推動全美第一大城邁進。



走進曼哈頓西邊靠近哈德遜河的賈維茨會議中心(Jacob K. Javits Convention Center)附近的哈德遜廣場(Hudson Yards),到處大興土木,工地轟然巨響此起彼落,櫛比鱗次玻璃帷幕大樓林立。



這個由紐約州政府、市政府及大都會交通運輸局(MTA)共同開發、活化舊有機場(火車)的大型都市更新計畫,讓曼哈頓中城商業區向西拓展,同時配合新開發區,由法拉盛到時報廣場的7號地鐵最終站,已延伸到「哈德遜廣場站」,對外交通更加便捷。



這次高雄市長陳菊訪問的高線公園(High Line Park),就緊鄰哈德遜廣場南邊,南從Gansevoort街,往北穿過切爾西(Chelsea),北到34街賈維茨會議中心附近,全長約2.33公里,有特色公園、綠色廊道及文創區,區內的The Standard飯店,可遠眺曼哈頓天際線及哈德遜河景,飯店房間每晚要價從380美元至1180美元,令人咋舌。



高線公園顧名思義就是由原肉品市場載運肉品的高架舊鐵道活化變身為公園的新開發區,被喻為「空中鐵道公園」,2009年正式對外開放後,是近幾年來紐約最夯新景點,觀光人潮全年絡繹不絕。



除了陳菊,台中市長林佳龍,還有台北市長柯文哲當年參選時都曾造訪考察,似乎變成台灣地方首長來紐朝聖都市建設成功範例。



西曼哈頓有哈德遜廣場,東邊隔著東河的長島市(Long Island City),過去20年來,也逐步從日漸破敗的市區被改造為蓬勃興起的中產階級住宅及藝文特區。



由於距離曼哈頓,地鐵只一站,又可遠看中城聯合國總部、帝國大廈等天際線,近10年來房價貴得離譜,房租水漲船高,與曼哈頓無兩樣。



行政區域屬於皇后區的長島市,舊時代是糕餅公司及工廠聚集地,與哈德遜廣場一樣,曾有過一段非常晦暗的年代,幫派械鬥、殺人、毒品泛濫、遊民充斥。



30年前花旗集團總部從曼哈頓中城搬遷至長島市後,市政府與建商合力開發推動都市改造,昔今有天壤之別。



除了吸引大批中產階級入住外,長島市是紐約市5大行政區中,藝廊、藝文機構及攝影棚密度最高的地方。叫座的HBO影集「慾望城市」(Sex and the City)就在區內的銀盃(Silver Cup)影棚拍攝,頗具規模的考夫曼攝影棚(Kaufman Astoria Studios)也距離不遠。



另外,第一小學內有現代美術館分館(MoMA PS1),紐約頂尖的電影機構「動態影像博物館」(The Museum of Moving Images)也在這裡。



知名的百事可樂(Pepsi-Cola)霓虹招牌高高樹立在東河畔,相當醒目,已是紐約市正式地標。



除了花旗集團,包括美廉航捷藍航空(JetBlue)總部、全美中餐廳的幸運餅乾(fortune cookie)最大製造廠等皆在此。



至於東河(East River)中的羅斯福島(Roosevelt Island),原本是紐約市化外之地,近來完工啟用的諸多住宅大樓吸引紐約上班族青睞,而康乃爾大學與以色列科技理工學院(Technion-Israel Institute of Technology)合作設立的康乃爾大學科技工程部門(Cornell Tech)校園更落腳此地。



這個由前市長彭博(Michael Bloomberg)於2008年大力推動的計畫,到2037年總開發面積可達12英畝,預計創造28000個就業機會(包含8000個學術工作與教職),新創600家企業、創造230億美元經濟產值,為市府帶來14億美元稅收的科技新樞紐。



此外,位於布魯克林區的布魯克林造船廠(Brooklyn Navy Yard),由於財政困難,美海軍1966年關閉後,隔年出售給紐約市政府,1971年,市府逐步將船廠改建為工業園,但保留部分船塢設施及歷史建築。



紐約市政府近幾年更把工業區變成VR/AR(擴增實境/虛擬實境)實驗基地。台灣近來積極發展人工智慧(AI)之際,經濟部駐美投資處試圖與此基地搭上線,推動兩地新創投資合作。



Navy Yard基地目前由紐約大學坦登工學院(NYU Tandon)與紐約市立大學利曼學院(Lehman College)合力開發,紐約市經濟發展公司(NYCEDC)、市長辦公室廣電部門也參與投資,市府估計可增加500個就業機會,是市長白思豪(Bill de Blasio)任內增加10萬個工作機會施政計畫重要一環。



紐約市民近千萬,人口不斷湧入,土地寸土寸金,可開發地有限,很有商業頭腦的億萬富翁彭博,在市長任內將全市40%土地用途重畫,大量引進外來投資,在官、商與社區合作下,陸續將舊有閒置荒廢的工業區、機場、造船廠等進行都市更新改造,配合社區整體營造,除吸引更多投資、刺激經濟發展外,同時帶動周邊房地產增值,最終目標創造就業機會與增加市府稅收,多年來為都更所困的台北市不妨參考推動。(編輯:王同禹)1070321