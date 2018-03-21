ODA計畫憂倒帳風險 立委要部會澄清謠言

立法院財政委員會21日邀請財政部長許虞哲（左）、經濟部及外交部就「ODA計畫及規劃執行情形」進行專題報告，各公股銀行董事長上台回答委員質詢。中央社記者鄭傑文攝 107年3月21日

（中央社記者邱柏勝台北21日電）針對政府開發援助（ODA）計畫，外界質疑有遭援助國倒帳的風險，財委會立委今天要求經濟部、外交部與財政部對外清楚說明，並澄清坊間謠言，避免立意良善的政策卻遭曲解。



財政部長許虞哲、經濟部次長王美花，與外交部次長吳志中今天列席立法院財政委員會，就「ODA計畫及規劃執行情形」進行專題報告並備詢。國民黨立委曾銘宗表示，政府推出ODA計畫，擬編列新台幣1000億元貸款額度，協助工程業者爭取海外公共工程。但他指出，ODA計畫權責不清，配套不足，若外國政府倒債，ODA恐成另一個「獵雷艦案」。



王美花答詢時表示，ODA放款對象為外國政府，當經濟部取得案源時，會由行政院邀集外交部、工程會等相關部會，從各面向進行政策評估，會選擇債信良好的國家進行合作。



吳志中則表示，若真的不幸發生倒帳，會訴諸國際仲裁機制，但貸款國家也會考量自己的信用評等，「沒有人希望這件事發生」，但也強調這些是假設性問題。



民進黨立委吳秉叡、蔡易餘皆提及，目前坊間流傳許多假消息，對ODA計畫有錯誤認知，呼籲相關部會應該出面澄清。



蔡易餘進一步表示，臉書上近期流傳一則訊息，說有存款放在台灣銀行的民眾要注意，因為政府要借貸1000億元給沒有邦交的國家，被倒債還要用人民納稅錢補貼銀行損失，根本是不實謠言。他要台銀董事長呂桔誠出面澄清，不能放任假消息擴散。



民進黨立委江永昌則說，部分立委將ODA計畫與慶富案類比，但ODA是貸款給外國政府，且走的是三方合約，與慶富案的放款對象是民間企業有很大不同。而針對倒帳風險，江永昌要求經濟部、外交部與財政部，必須拿出數據資料，找出哪些國家會有倒帳可能，或是「請教」立委，問他們擔憂哪些國家會倒帳，就把這些風險國家排除在ODA計畫外。（編輯：張均懋）1070321