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台股尾盤摜壓 小漲0.23點

發稿時間：2018/03/21 14:10

最新更新：2018/03/21 14:10

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（中央社記者張建中台北21日電）美股止跌反彈，台股開高震盪，在尾盤賣壓摜壓下，加權指數終場小漲0.23點。

加權指數今天收在11011.07點，漲0.23點，成交值新台幣1299.61億元。

傳統產業股漲跌互見，紡織成衣廠儒鴻與聚陽看好今年營運表現，股價同步走高，分別漲7.79%及1.87%，連帶帶動整體紡織類股指數大漲1.72%。

東森國際旗下東森購物多元改造奏效，獲利揚升，預計每股配發4元現金股息，東森國際母以子貴，股價表現強勁，以漲停作收，達15.45元。

觀光類股也有不錯表現，類股指數漲1.03%；造紙類股則表現相對疲弱，類股指數大跌1.26%，橡膠與運輸類股也同步下挫。

電子股方面，研華透過子公司研華投資，認購海華私募普通股1750萬股，每股價格17.1元，未來將共同推動工業物聯網，激勵海華股價強攻漲停，達19.25元。

玉晶光在接單利多，傳出打進華為新一代手機感測鏡頭供應鏈，股價表現亮麗，同登漲停，達274元，連帶帶動大立光等光學族群股價走揚。

被動元件、金氧半場效電晶體(MOSFET)與光碟片族群在缺貨漲價題材發酵下，股價也都有不錯表現，整體電子類股指數漲0.32%。

分析師王兆立表示，美國聯邦準備理事會(Fed)近日召開聯邦公開市場委員會(FOMC)，除Fed決策外，美中貿易戰情勢也將牽動國際市場，是近期觀察重點。（編輯：鄭雪文）1070321

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