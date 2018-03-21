照亮新創 中華電火金姑專案揪信保基金

（中央社記者江明晏台北21日電）支持台灣新創產業，中華電信今天攜手信保基金擴大推動中華電信火金姑（企業相對保證）專案，提供20億元保證融資額度，瞄準物聯網、資安等六大產業。



中華電信在民國95年6月就曾啟動「火金姑(企業相對保證)專案」，協助中小企業取得融資，當時以協助內容產業為主，今年響應政府「優化新創事業投資環境行動方案」，決定推動擴大辦理，由中華電捐助5000萬元，並由信保基金提撥等值專款，提供20倍即20億元的保證融資額度，發揮大手牽小手的精神，創造資源共用加乘的效果。



中華電信今天舉行記者會，由中華電信董事長鄭優及信保基金董事長蔡憲浩完成簽約儀式。同時邀集台灣銀行、華南銀行、第一銀行、合作金庫銀行、台灣中小企業銀行等5家銀行。



鄭優表示，這次除了扶植數位內容產業，還納入物聯網、資安、雲端、大數據、行動加值等六大產業的新創公司與中小企業，對象也從中華電上下游企業、協力廠商等外，納入政府政策扶植發展的產業，且經中華電推薦具發展潛力的企業。



鄭優上任以來，推動不少中華電扶植新創產業的政策，除了直接投資具發展潛力的新創公司，也鼓勵員工內部創業，做出成果後上市櫃，繼今天宣布提供新創公司融資銀彈後，近期還打算攜手產業界推出創投基金，預計很快會公布。（編輯：楊玫寧）1070321