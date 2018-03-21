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關鍵字： 春分地震洛夫李敖
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重起核二2號機 朱立倫：能源政策說清楚

發稿時間：2018/03/21 19:05

最新更新：2018/03/21 19:22

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zoom in 新北市長朱立倫（左）21日視察銀髮族配戴老花眼鏡，他受訪時提到，核二廠2號機重起，當然是在法定的範圍內實施，但最關心的是核能的安全與核廢的去處。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月21日新北市長朱立倫（左）21日視察銀髮族配戴老花眼鏡，他受訪時提到，核二廠2號機重起，當然是在法定的範圍內實施，但最關心的是核能的安全與核廢的去處。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月21日

（中央社記者黃旭昇新北21日電）對於重起核二廠2號機，新北市長朱立倫今天表示，關心重點在於核能的安全與核廢料去處。他也已經向行政院長賴清德提過，無論是重啟核電、核准燃煤電廠、綠能都要有完整策略。

朱立倫今天傍晚前往中國大陸參訪前，先視察銀髮族配戴老花眼鏡行程。他接受媒體訪問提到，核二廠2號機重起，當然是在法定的範圍內實施，但最關心的是核能的安全與核廢的去處。

朱立倫認為，無論是台電、經濟部或行政院，有責任讓全民知道國家能源政策，不要用模糊的字眼掩蓋事實，只有透過明確的溝通，民眾知道真相才能對台灣未來能源政策有信心。

朱立倫表示，台灣要使用核能，大家必須要找出方向，「核廢何去何從，這才是重點。」日前行政院長賴清德到新北市府舉行前瞻基礎建設座談時，他也向賴揆提到，無論是核能重啟或深澳電廠、或綠能，每一項要有完整的策略。

對於核二2號機重起，朱立倫說，本來是不重起發電機組，現在重起且同時又宣布通過深澳燃煤電廠環評，對於空氣汙染造成很大的影響，民眾一定問為什麼燃煤是唯一的選擇，那燃氣呢、或者是汙染的程度到底如何，所有的資訊，政府與台電應公開說清楚。（編輯：吳協昌）1070321

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