/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 春分地震洛夫李敖
>rss

深澳電廠更新計畫 經長：尊重專業

發稿時間：2018/03/21 19:27

最新更新：2018/03/21 19:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北21日電）深澳電廠更新計畫爭議不斷，經濟部長沈榮津今天表示，經濟部整體能源開發計畫，可以看到行政院持尊重支持態度，經濟部也會尊重台電的專業，把握總供電總量及區域均衡原則。

深澳電廠更新擴建環差案通過，環保署副署長詹順貴投下關鍵票，但要求經濟部能源局說明清楚政策，否則將不發深澳電廠通過審查的行政處分函。

經濟部今天下午召開記者會說明深澳電廠必要性，對於詹順貴的發言，沈榮津表示，經濟部與環保署都是同一個行政團隊，有什麼問題都可以談，經濟部也理解環保署所承受的壓力，有需要釐清的數據資料，經濟部都願意配合提出。

媒體問及行政院對深澳電廠案態度，沈榮津表示，行政院尊重經濟部做的整體電源開發計畫，因為事涉專業，經濟部也會尊重台電評估規劃的結果，媒體追問行政院態度是否為支持？沈榮津表示肯定，並強調會把握供電總量達標，以及北中南區域供需均衡的大原則。

面對深澳電廠採用燃煤機組所引發空污爭議，沈榮津說明，採用燃煤機組原因有二，一是廠址空間限制，周邊空間不足以容納燃氣機組所需要的儲氣槽等設施，二則是基於環境與安全考量，輸氣海管可能影響海洋生態，陸管則會經過人口稠密地區。

為降低燃煤機組空污問題，沈榮津表示，會從源頭、製程及排放端改善，源頭採用相對乾淨的低硫低汞亞煙煤，製程使用目前最高效率的超超臨界機組，排放端則改善最新的空污防治設備，包括以排煙脫硫系統處理硫氧化物，去除率95%，以觸媒環原系統處理氮氧化物，去除率85%，粒狀物則以濾袋式集塵系統改善，去除率99.917%。（編輯：蘇志宗）1070321

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP