中國祭租稅優惠引台企 財政部：了無新意

（中央社記者邱柏勝台北21日電）中國祭出對台31項措施，財政部官員指出，當中的租稅措施非僅針對台灣，且「了無新意」；目前台灣租稅負擔率低於中國，且營所稅有效稅率13%至14%，亦低於中國高新技術企業的15%。



中國近期提出對台31項措施，其中租稅措施部分，包括幫助及支持符合條件的台資企業依法可享「高新技術」企業按15％稅率徵收所得稅、研發費用加計扣除、設於中國的研發中心採購中國設備可全額退還增值稅等租稅優惠。



但賦稅署副署長宋秀玲表示，這些租稅優惠措施不僅非僅針對台商，且原本就已存在，根本「了無新意」；且若以租稅負擔率相比，台灣105年度租稅負擔率僅13%，低於中國的17.6%。而為了鼓勵企業投資，財政部也於今年2月7日修正公布所得稅制優化措施，廢除兩稅合一設算扣抵制，改採股利課稅新制，企業主要投資人股利所得稅負，由最高49.68%降為42.4%，有助提高投資意願。



宋秀玲說，稅制優惠措施也合理調整營所稅稅率結構，由17%調高為20%，並將未分配盈餘加徵營所稅稅率，由10%調降為5%，使企業保留盈餘不分配的稅負由25.3%降為24%，有助企業累積投資動能，營造「投資台灣優先」的租稅環境。



此外，宋秀玲指出，台灣營所稅稅率調高至20%，仍低於中國一般企業所得稅稅率25%，且財政部配合現行產業發展政策，分別從「資金面」、「人才面」及「技術面」提供適宜租稅措施，營所稅有效稅率只有13%至14%，仍比中國高新技術企業稅率的15%還低。



財政部指出，全球化時代，各國身處國際競爭環境，均面臨資金及人才跨國移動的挑戰，為提升外商資金對台投資意願，以及鼓勵台商資金回流，政府將善用各項優勢，由健全國內投資環境、協助產業轉型升級等各方向著手，透過國家整體規劃提升競爭力，以利台灣經濟發展。（編輯：李淑華）1070321