印度無線村莊計畫 台商積極搶進

（中央社記者康世人新德里21日專電）新竹科學園區廠商智捷科技今天與印度前線集團、Cloudatix及德里大學宣布產學合作計畫，將在印度設計、開發和生產無線裝置，以響應印度「無線村莊」計畫。



這項「無線村莊」（Village Wifi）計畫是印度政府去年初宣布，計畫今年底前在25萬個村莊架設公共Wifi無線網路，讓所有村民都能免費無線上網。



率先拿到首批北方省5000個村莊無線網路基礎建設標案的印度前線集團（Fontline Group）與Cloudatix找上智捷科技，並邀擁有軟體人才的德里大學參與，今天在新德里召開記者會，對外宣布「印度無線網路裝置設計、開發和製造」產學合作計畫。



智捷科技董事長謝金生表示，由於智捷科技擁有無線裝置與公共無線網路解決方案的技術與製造能力，且去年擊敗思科拿到印度中央政府官員宿舍無線網路標案，因而獲邀參加印度電子資訊技術部推動的「無線村莊」計畫。



智捷科技副總經理吳佳芳指出，這項計畫將由智捷與德里大學合作，設計、開發適合印度市場的無線裝置與系統，同時合作開發5G等下世代無線網路技術；智捷也將與前線集團、Cloudatix合作，在印度生產、組裝無線網路裝置。



她說，智捷初期投資100萬美元在這項計畫，但不包括與前線集團和Cloudatix合資設立的製造廠，未來將分階段擴大在印度投資。



智捷印度分公司總經理卡普（Rajesh Kapoor）表示，拉吉斯坦省（Rajasthan）和奧里薩省（Odisha)的兩座合資工廠生產線正在安裝，預計今年第2季開始出貨。



應邀與會的印度國會下院議員拉吉（Udit Raj），當場也向智捷下單，要為自己的西北德里（North West Delhi）選區架設免費公共無線網路。



負責這項合作案的德里大學資訊通訊學院副教授辛赫（Sanjeev Singh）表示，這是印度資通領域的首個產學合作案，將建構印度的無線生態系統，提供各種網路服務給人們，還將為包括他學生在內的下世代創造許多就業機會，很感謝台灣。



駐印度代表田中光應邀致詞時說，這項合作是印度頂尖人才與台灣高端硬體技術的合作，也是數位創新與數位運用的合作，相信在計畫推動後若干年，印度擁有數位運用能力的人口將激增，讓印度民眾受益，台灣很高興有機會貢獻一己之力。（編輯：高照芬）1070321