美財長：完成其他貿易目標會考慮重入TPP

美國財政部長梅努欽（左）在智利進行官方訪問時說，一旦華府完成其他貿易關係的目標，就會重新考慮加入跨太平洋夥伴協定。右圖為智利財政部長拉瑞恩。 （圖取自Steven Mnuchin推特twitter.com）

（中央社聖地牙哥21日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天在智利進行官方訪問時說，一旦華府完成其他貿易關係的目標，就會重新考慮加入跨太平洋夥伴協定（TPP）。



路透社報導，跨太平洋夥伴協定的目標是，消除亞太地區某些最快速成長經濟體的貿易壁壘。這項協定原有12個成員，但在美國總統川普去年初以保護美國就業機會為由宣布退出後，談判陷入停滯。



梅努欽在記者會上說：「現階段，我們的焦點顯然是重新談判北美自由貿易協定（NAFTA），我們非常重視美國與中國極不平衡的貿易關係。我們對他們開放市場，他們卻沒有在相同的基礎上，對我們開放市場。」



梅努欽19日和20日在智利鄰國阿根廷，與全球20大經濟體官員舉行為期兩天的會談。



梅努欽說：「但當我們完成其他貿易關係的目標時，跨太平洋夥伴協定肯定會是我們考慮的選項，智利也將在正確的時間點，成為我們的重要夥伴。」



智利財政部長拉瑞恩（Felipe Larrain）說，智利樂見美國參與這項夥伴協定。



他說：「我們非常希望美國重新加入跨太平洋夥伴協定。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070322