/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 春分地震台塑化國防大學
>rss

美財長：完成其他貿易目標會考慮重入TPP

發稿時間：2018/03/22 08:37

最新更新：2018/03/22 09:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國財政部長梅努欽（左）在智利進行官方訪問時說，一旦華府完成其他貿易關係的目標，就會重新考慮加入跨太平洋夥伴協定。右圖為智利財政部長拉瑞恩。 （圖取自Steven Mnuchin推特twitter.com）美國財政部長梅努欽（左）在智利進行官方訪問時說，一旦華府完成其他貿易關係的目標，就會重新考慮加入跨太平洋夥伴協定。右圖為智利財政部長拉瑞恩。 （圖取自Steven Mnuchin推特twitter.com）

（中央社聖地牙哥21日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天在智利進行官方訪問時說，一旦華府完成其他貿易關係的目標，就會重新考慮加入跨太平洋夥伴協定（TPP）。

路透社報導，跨太平洋夥伴協定的目標是，消除亞太地區某些最快速成長經濟體的貿易壁壘。這項協定原有12個成員，但在美國總統川普去年初以保護美國就業機會為由宣布退出後，談判陷入停滯。

梅努欽在記者會上說：「現階段，我們的焦點顯然是重新談判北美自由貿易協定（NAFTA），我們非常重視美國與中國極不平衡的貿易關係。我們對他們開放市場，他們卻沒有在相同的基礎上，對我們開放市場。」

梅努欽19日和20日在智利鄰國阿根廷，與全球20大經濟體官員舉行為期兩天的會談。

梅努欽說：「但當我們完成其他貿易關係的目標時，跨太平洋夥伴協定肯定會是我們考慮的選項，智利也將在正確的時間點，成為我們的重要夥伴。」

智利財政部長拉瑞恩（Felipe Larrain）說，智利樂見美國參與這項夥伴協定。

他說：「我們非常希望美國重新加入跨太平洋夥伴協定。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070322

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP