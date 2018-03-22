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巴西將展開與美談判 暫停加課鋼鋁關稅

發稿時間：2018/03/22 09:24

最新更新：2018/03/22 09:43

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巴西總統泰梅爾表示，美國政府可能將巴西從鋼鐵和鋁材進口課徵重稅國家名單中排除。（圖取自Pixabay圖庫）巴西總統泰梅爾表示，美國政府可能將巴西從鋼鐵和鋁材進口課徵重稅國家名單中排除。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西總統泰梅爾今天表示，美國政府可能將巴西從鋼鐵和鋁材進口課徵重稅國家名單中排除。

美國總統川普本月初宣布對進口鋼鐵和鋁材分別加課25%和10%的重稅，且將從23日起生效。

但泰梅爾（Michel Temer）今天在社會經濟發展委員會上指出，這項措施將在兩國談判期間暫停施行。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天也在眾議院小組聽證會上說，美國與歐盟、阿根廷和澳洲的談判已經開始，白宮方面應盡快與巴西展開討論免除鋼鐵和鋁材進口關稅的可能性。

儘管泰梅爾一直看好與美國進行對話，上周仍表示，如果沒有迅速解決僵局，打算和其他國家一起向世界貿易組織提出抗議。

泰梅爾還表示，巴西政府鼓勵企業採取主動，以促使美國國會修改加課關稅的決定。

巴西是繼加拿大之後，第2大鋼鐵輸美的國家。如果不改變川普的決定，約1/3的巴西鋼鐵出口將受到影響。

財政部長梅雷萊斯（Henrique Meirelles）今天也出席委員會會議表示，美國決定與巴西談判鋼鐵和鋁材的課稅問題，表明巴西政府幾個機構的聯合工作已經顯示出成果。

梅雷萊斯表示，昨天在布宜諾斯艾利斯舉行的在20國集團（G20）財長和央行總裁會議期間，曾向美國美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）提出有關問題。

梅雷萊斯指出，美國向巴西加課關稅毫無意義，因為巴西生產的鋼鐵是美國工業用來製造產品的原料，對巴西鋼鐵加課關稅，明顯不利美國工業，最終損及美國消費者。（編輯：王同禹）1070322

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