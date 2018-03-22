鋼鋁關稅南韓有望豁免 美中貿易戰箭在弦上

（中央社記者鄭崇生華盛頓21日專電）美國貿易代表萊特海澤今天說，鋼鋁關稅將於23日實施，包括歐盟、澳洲、阿根廷及巴西，目前正與美國協商豁免，談判期間不會被課稅，而南韓也有望能獲得豁免。



萊特海澤（Robert Lighthizer）今天於聯邦眾院歲入委員會聽證，有眾議員問，南韓作為美國在亞太的重要盟邦與安全夥伴，卻面臨被課徵鋼鋁進口關稅，美國貿易代表署（USTR）目前在美韓自由貿易協定（KORUS FTA）重新談判中、進度為何？



萊特海澤指出，南韓的情況與已獲得豁免的加拿大及墨西哥相似，在鋼鋁關稅上，美韓目前正在雙方自貿協定重新談判的架構下，就最後幾項議題協商，南韓可能獲得豁免。



南韓為美國總統川普與北韓領導人金正恩的會面大力奔走，就在川普一口答應「川金會」後，南韓官方就表示，南韓與美國密切的關係，不應超課徵關稅，南韓將動用一切手段爭取獲得豁免。



南韓是美國第3大鋼鐵進口來源國，占美國總鋼鐵進口的10%。



萊特海澤表示，目前爭取豁免談判中的國家還有歐洲聯盟（EU）、澳洲、阿根廷及巴西，還有很多國家也提出要求；美國在和相關國家談判期間不會課稅，但他希望談判能在4月底前結束，而23日鋼鋁關稅仍將啟動，一些自認可豁免、但不符條件的國家，仍要被課稅。



政務委員鄧振中正在華府訪問，他這趟訪華府正是為台灣的鋼鐵業者奔走，要爭取台灣能豁免，據了解，他今天就在國會拜會眾多美國議員，希望爭取美國立法部門的支持。



另外，萊特海澤也預告，美國總統川普很快就會公布「301條款的調查」，他公開點名中國在智慧財產權上對美國的侵害，是美中貿易間的嚴重問題。



他預告，美國第一步可在關稅上採取行動，打擊中國的高科技產品，但他說，這要確保「對中國壓力最大化、對美國消費者的影響最小化」；第二步則是在中國對美投資方面採取行動，緊接著還可能有其他步驟。



萊特海澤沒說明投資方面是否指對中國在美投資設限，也未說明其他步驟又包括哪些。



根據美國媒體CNBC報導，白宮將於明天宣布對中國的「301調查」結果，美國會祭出關稅措施，第一階段不會針對中國在美國的投資或中國的學生簽證祭出限制，不過，川普將在兩週後再度聽取簡報，根據第一階段的影響，考慮採取更多行動。



美中貿易戰火看來已無法避免，中國似乎也心理有數，北京昨天透過外交部發言人華春瑩強勢表態指出，中方不想跟任何人打貿易戰，「但如果有人非逼迫我們打，我們一不會怕，二不會躲。」（編輯：紀錦玲）1070322