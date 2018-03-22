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聯準會升息 美元走貶公債殖利率下滑

發稿時間：2018/03/22 09:57

最新更新：2018/03/22 09:57

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息並指出經濟成長強健後，美元兌主要貨幣走貶，美債殖利率下滑，股市大多穩定，市場預期今年只會升息3次。

路透社報導，聯準會宣布升息1碼，將聯邦資金利率目標區間調高到1.50%至1.75%，但外匯交易員感到失望，他們原本猜測聯準會準備今年升息4次，因為就業市場接近充分就業。

美元兌主要貨幣走貶，創兩個月來最大單日跌幅。追蹤美元兌一籃子6種主要貨幣走勢的美元指數下跌0.693或0.77%，來到89.678，為1月24日跌1.0%以來最大單日跌幅。

加州聖克拉拉矽谷銀行（Silicon Valley Bank）資深外匯交易員特朗（Minh Trang）說：「儘管聯準會的整體展望偏向鷹派，因為他們的經濟展望已增強，看起來還是有點鬆。」「這是為何我們見到美元有些失望性賣壓。」

美國公債殖利率終場微幅下跌，聯準會發出今年或許僅需升息3次的訊號，而非許多人預測的4次升息。

紐約BMO資本市場公司（BMO Capital Markets）利率策略師柯立（Aaron Kohli）表示，感覺「2018年沒有改變，我認為這是為何市場反應如此冷淡」。

美國2年期公債殖利率一度升至2.366%，觸及2008年9月以來最高點，之後回落到2.308%。10年期殖利率走揚到2.936%，為3月12日以來最高點，之後回到2.894%。

市場憂心川普政府去年宣布稅改後可能擴大財政赤字，促使美國財政部加碼發行公債，使得今年殖利率走揚。

美股今天微幅收跌，主要指數在聯準會發布升息聲明後，交易波動漲勢吐回，而油價上漲帶動能源股。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070322

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