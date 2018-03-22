主席處女秀 鮑爾當家Fed不再拘泥理論

美國聯邦準備理事會主席鮑爾。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天釋出一個訊息：未來制定貨幣政策時，不會像過去30年歷任主席那樣仰賴理論或模型，而會依據美國經濟表現來判斷。



彭博報導，剛剛結束上任後首次貨幣決策會議，看到聯準會宣布2018年首次升息的鮑爾（Jerome Powell），暗示他不會揣測勞動市場限度，或推測共和黨減稅帶來的刺激成長效果。



他要說的是：看到經濟在變的時候，他會知道。



鮑爾今天在華府告訴記者：「數據並未顯示我們處在通膨加速的關口。」「我們已經看到薪資略有上升，物價上漲，現在那種狀況似乎更常見了。」



鮑爾講話前不久，聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）上調利率，是2015年12月以來第6次。



鮑爾今天劈頭就對記者說：「決定升息，是多年來逐步縮減貨幣政策寬鬆的另一步。」此言暗示他將延續前主席葉倫（Janet Yellen）的貨幣政策。



這場記者會只開了43分鐘，短於葉倫以往開記者會的時間，而鮑爾除了發言簡短，也不願像教授般深入討論經濟。



鮑爾不拘泥經濟形式，從他不願具體討論勞動市場疲軟和通膨關係正在改變，也看得出來。這兩者的關係現在是聯準會緊縮速度的重要因素。



紐約研究公司Macropolicy Perspectives LLC主席柯羅納杜（Julia Coronado）表示：「他的想法，或許會比葉倫更沒侷限。」



「他會沒那麼拘泥模型或理論，或許也會更傾向從數據取得訊息。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1070322