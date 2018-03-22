經濟信心增 聯準會未來升息立場更強硬

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息1碼，預測今年至少還會再升息2次，凸顯對減稅和政府開支將提振經濟和通膨的信心不斷增強，並促使當局未來更積極地收緊政策。



路透社報導，聯準會在新任主席鮑爾（Jerome Powell）掌舵後首度召開的貨幣政策會議上指出，通膨多年來一直徘徊在2%目標以下，加上近期經濟成長動能增強，通膨終將回升。



聯準會也調升長期「中性」利率的預估值，即貨幣政策既不提振也不減緩經濟的利率水準，顯示當前漸進升息週期的持續時間，可能比原先預期來得更長。



聯準會在結束為期兩天的會議後發表聲明說，「經濟前景在近幾個月增強」，宣布將指標隔夜借貸利率區間上調0.25個百分點，到1.50%至1.75%的範圍。



2月初接替葉倫（Janet Yellen）出任聯準會主席的鮑爾說，聯準會持續走在逐步升息的道路上，但需防範通貨膨脹。



鮑爾在會後舉行記者會說，「我們盡量在這方面採取中間立場」，還說沒有跡象顯示經濟有通膨加速的風險。



聯準會發表聲明宣布升息後，美股一度走高，最後小幅走低作收。美國公債殖利率先抑後揚，美元兌一籃子貨幣匯率出現近兩個月來最大單日跌幅。



恆康投資公司（John Hancock Investments）市場策略分析師米斯金（Matt Miskin）說：「未來升息的立場較原先預期更偏向鷹派。看來到了2019年，升息的腳步會加快。」



他說：「新的聯準會主席開始掌舵，展現了一些鷹派作風。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070322