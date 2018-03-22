Fed訊息中性偏多 投顧：市場憂慮緩和

（中央社記者江明晏台北22日電）美國Fed拍板升息，預測今年至少會再升息2次，市場以「中性偏多」解讀鮑爾釋出的訊息，投顧認為，市場擔憂情緒緩和，後續將觀察川普貿易戰、央行利率決策等議題。



美國聯邦準備理事會（Fed）今天做出升息決定後，新任主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，聯準會並未觀察到美國物價將會急遽攀升的跡象。



法新社報導，聯準會今天升息一碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間調高到1.50%至1.75%。



聯準會官員的季度預測顯示，今年至少還會再升息2次，與去年12月的預測相同，明年則可能再升息3次。



元富投顧總經理劉坤錫表示，聯準會升息決議一如市場預期，未來將持續漸進式升息，本次會議之後，市場擔憂的情緒稍為緩和，台股今天上漲百點，日、韓股也同步表態。



觀察美股，劉坤錫表示，聯準會對經濟展望樂觀，加上鮑爾首度主持記者會，但釋出的訊息並未偏向鷹派，保持原本軌跡，預料美股短線上可稍微反彈，但幅度不會太大，後續則要把焦點放在「川普貿易戰」的議題上。



資深分析師林成蔭表示，市場原先擔憂新任主席鮑爾的立場偏鷹派，但今天會後談話內容則偏向中性，由於與先前預期有落差，加上今年僅維持3次升息腳步，投資人普遍以偏多的角度解讀。



國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國今年升息3次，符合市場預期，台股今天也看到買盤回籠，但亞洲股市的漲幅並不大，整體而言只是「中性偏多」的題材。



展望台股，簡伯儀表示，後續要持續觀察央行利率決策，以及新台幣走勢，若台幣升值則有助於資金回籠，有財報利多的個股將有表現空間。



展望後續，林成蔭認為，要持續觀察美國通膨速度與公債殖利率是否持續升高，增添市場壓力與風險，但目前看來這個趨勢仍較溫和，而台灣則要持續觀察消費者物價指數年增率與今天召開的央行理監事會議釋出的相關訊息，利率是否如市場預測「連7凍」，以及今年升息腳步預測。



日盛投顧表示，聯準會在新任主席鮑威爾領導下的首次貨幣政策會議一如市場預期升息25個基點，並重申今年會再升息2次，認為美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔整理。



至於台股表現，日盛投顧認為，觀察台股指數是否能守穩在5日線11029點之上，並挑戰波段高，上攻成交量是否大於20日均量，盤中焦點族群可觀察半導體、蘋概、無人商店、電競、工業4.0、車用、生技、高殖利率、金融等。（編輯：鄭雪文）1070322