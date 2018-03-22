全球採購大會 副總統：台供貨能力受肯定

（中央社記者廖禹揚台北22日電）副總統陳建仁今天表示，今年共有來自53國逾200名買主來台採購，顯見台灣卓越供貨能力受國際青睞，其中以機械及資通訊產品為大宗，期盼其他產業未來也能更上層樓。



經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會辦理的全球供應鏈採購大會暨新南向國家夥伴行銷大會今天在南港展覽館登場。



陳副總統致詞表示，今年活動考量國內產業聚落分布，規劃台北及高雄各一場活動，台北聚焦機械、資通訊與綠能等產業，今年共洽邀53國逾200名買主來台與國內廠商進行一對一採購洽談，可見台灣卓越供貨能力備受青睞，且採購項目中，機械資通訊產品超過半數，顯見全球買主對台灣的精密機械、物聯網、資通訊技術有高度肯定，希望未來有更多產業能像機械及資通訊產業一樣「更上層樓」。



陳副總統說，對外貿易是台灣經濟發展主力，更要掌握全球經貿動態與區域整合趨勢，政府為使台灣經貿維持穩定永續發展，除致力提升對外貿易格局與多元性外，也將拓展經貿布局列為重要施政主軸，積極推動加強與全球及區域鏈結，並啟動新南向政策，加強與東協國家交流合作，尋求新方向、新動能，重新定位台灣在亞洲發展的重要角色。



外貿協會董事長黃志芳指出，從今年參與採購業者中可看到幾個趨勢，包括受全球景氣復甦帶動，對機械產業需求旺盛，對人工智慧物聯網相關設備採購也明顯增加，可看出市場主流趨勢，以及環保意識增強，對環保節能產品需求增加。



黃志芳表示，台灣擁有發展旺盛的資通訊產業及高端研發人才，有助在目前國際潮流中掌握商機，今年的兩場採購大會中，預期可較往年促成商機成長1到2成。



今年採購大會並首度邀請新南向國家賣主來台，共有60家業者來台拓銷並尋求合作夥伴，馬來西亞、菲律賓、緬甸、泰國、印尼與澳洲等國駐台單位也將在現場介紹各國經貿文化特色，擴大雙向互惠交流的經濟效益。(編輯：趙蔚蘭)1070322