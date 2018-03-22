/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Fed春分地震台塑化
>rss

拜耳買孟山都恐成農業巨獸 遭轟地獄併購

發稿時間：2018/03/22 12:07

最新更新：2018/03/22 12:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約21日綜合外電報導）德國化工大廠拜耳（Bayer）以660億美元併購美國農業生技公司孟山都（Monsanto）一案獲得歐盟批准，環保人士痛批，這項「地獄併購」造就農業巨獸，傷害人類健康及環境。

彭博報導，拜耳（Bayer）藉著同意出售蔬菜種子、農藥與數位農業科技給全球化工龍頭巴斯夫（BASF），使得併購孟山都（Monsanto）一案獲得歐盟批准通過。

歐盟表示，買方及賣方「需要提供進一步證據」，證明巴斯夫有能力成為拜耳擴張之後的重要競爭者，以使這項價值超過60億歐元（74億美元）種子交易獲得批准。歐盟並未明確說明拜耳蔬菜種子的買家。拜耳曾建議巴斯夫應該接收。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）說：「我們需要保持競爭性，確保農民能夠以合理的價格選擇不同的種子品種和農藥。」根據維斯塔哲，拜耳做出讓步，確保全球競爭者的數量保持不變，全面緩解了反壟斷憂慮。

這筆交易是重塑全球農業的3大農產交易最後一筆。杜邦（DuPont）去年併購陶氏化學（Dow Chemical），為了緩和歐盟疑慮，必須出售大部分全球研發業務。中國化工併購先正達（Syngenta）一案，也被迫放棄部分的重疊產品。

一名熟悉調查內容人士上週表示，拜耳與孟山都還必須取信於美國監管機構，藉著賣掉更多資產以解決反壟斷疑慮。拜耳現正控告俄羅斯反壟斷監管機構，因為對方下令要求拜耳向俄羅斯公司分享技術。

拜耳執行長鮑曼（Werner Baumann）說：「獲得歐盟批准是一大成功，也是重要里程碑。」拜耳表示正與美國監管機構密切合作。

批准拜耳併購孟山都一案，被認為是維斯塔哲目前為止最具爭議的決策。

包括飾演「綠巨人浩克」的好萊塢演員馬克魯法洛（Mark Ruffalo）在內，環保人士紛紛透過推特、電郵、信件、明信片發動攻勢，要求維斯塔哲阻攔這項傷害人類健康、農業與環境的「來自地獄的併購案」。

環保團體「歐洲地球之友」（Friends of the Earth Europe）的貝伯（Adrian Bebb）說，歐盟的決定使得拜耳、孟山都及巴斯夫「將成為農業資料巨獸，就像農業界的臉書，並帶來所有的陷阱」。他說，創造龐大的農業資料收集平台，將會使這些公司擴大控制農民、消滅競爭對手。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070322

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP