顧立雄推動金金分離 兩層次執行

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，金金分離將朝兩層次來做，首先，除公股行庫外，不能兼任多家銀行董事；其次，循序漸進提高專業董事以及自然人董事比例。



顧立雄及周邊事業單位首長今天列席立法院財政委員會議並備詢。中國國民黨籍立委賴士葆、時代力量立委徐永明以及民主進步黨立委吳秉叡關切金管會的金金分離。



顧立雄表示，金管會現正推動的金金分離可分為兩個層次，第一個是不能兼任多家銀行董事，但排除政府持股的公股行庫不受限，即財政部持有的公股行庫，仍可由財政部指派代表。



也就是，財政部代表可以在不同銀行代表政府利益擔任董事，且不以一家銀行為限，這部分必須由外部人擔任，即台灣銀行的經理人不能去華南銀行出任董事。



至於另一部分，顧立雄則說，將採循序漸進的方式提高專業董事的比例，且專業董事中有一定比例的自然人董事，現在會要求資產在新台幣1兆元以上的銀行或金控先做，若金控下有銀行者，則就規範金控，不規範銀行，至於在專業董事的部分，除了台灣銀行、土地銀行兩家國家百分百控股的銀行外，希望專業董事代表以自然人為主。



現行規定，銀行及金控每5席董事中要設有2席專業董事，每增加4席要多設1席專業董事。



至於資產超過1兆元的金控或銀行則有國泰金控、富邦金控、彰化銀行、台灣金控、合庫金控、兆豐金控、中信金控、土銀、第一金控、華南金控、上海商業銀行、永豐金控、玉山金控、台新金控、台灣中小企業銀行等。



金管會主委顧立雄就任以來積極強化金融機構的公司治理，今年2月在立法院拋出「金金分離」議題，即同一集團不宜持有兩家以上同類型金融機構，希望有意投資金融業者，最好只擔任一家金融機構的董事。（編輯：林興盟）1070322