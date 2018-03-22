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關鍵字： Fed春分地震台塑化
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台水率團訪印度坦米爾那都省 尋求合作商機

發稿時間：2018/03/22 13:52

最新更新：2018/03/22 13:52

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（中央社記者康世人新德里22日電）台灣自來水公司董事長郭俊銘昨天拜會坦米爾那都省都市管理暨水資源廳次長辛赫，雙方討論有關台水可以先進技術協助坦省自來水處理和汙水處理再利用等計畫，尋求合作商機。

郭俊銘帶領台灣水資源產業國家級A隊，希望協助印度的水資源處理，21日率團在清奈出席印度水資源安全國家會議，以了解印度國家水資源發展與政策規劃，也讓與會者了解台灣水資源產業實力。

郭俊銘由駐清奈辦事處處長李朝成陪同，拜會坦米爾那都省（Tamil Nadu）都市管理暨水資源廳次長辛赫（Harmander Singh）等官員，清奈市政府自來水公司及相關部門主管列席。

郭俊銘與辛赫等坦省官員會面時，他除了詳細介紹台水的背景與技術實力，表達台水與數十家台商都很樂意參與坦省的自來水處理、供應、管理與海水淡化及汙水處理再利用計畫，希望以先進技術協助坦省，同時在政府新南向政策下，為台水和台商開發與南印度水資源合作商機。

此外，郭俊銘也與坦米爾那都省自來水投資公司等多家南印度水資源公司的負責人會面，充分交換意見。

印度政府提出智慧城市政策，將在100個城市推動智慧城市建設，郭俊銘認為，國營事業力推新南向政策，印度水資源智慧管理等市場前景看好，台水106年9月號召台灣水資源39家上下游業者組成台灣水資源A-Team，相信彼此之間將有很大合作空間。（編輯：陳俊碩）1070322

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