護智財權 川普擬對陸課徵500億美元關稅

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）彭博報導，根據熟知內情的消息人士，美國總統川普計畫明天宣布就侵犯智慧財產權行為，對中國商品課徵大約500億美元關稅。



匿名的消息人士說，川普考慮要對100多種不同類型的中國商品徵收關稅。關稅總額是根據美國對中國侵犯智慧財產權造成經濟損失的估計。



白宮官員夏哈（Raj Shah）今天在電子郵件聲明中說：「總統明天將根據美國貿易代表署（USTR）針對中國政府主導、扭曲市場來強迫、施壓和竊取美國技術和智慧財產權行為的301調查結果，宣布他決定採取的措施。」



這將是川普首度直接對中國貿易行為採取行動，他將美國製造業掏空和工作機會流失歸咎於中國。



中國前商務部副部長、北京智庫中國國際經濟交流中心（China Centre for International Economic Exchanges）常務副主任魏建國說：「川普若真簽署命令，等同宣告中美貿易戰開打。」



魏建國說：「中國不會害怕，也不會迴避貿易戰爭。」



他還說：「在汽車進口、大豆、飛機和晶片等方面，我們有許多反制措施。此外，川普應該曉得這是非常糟糕的想法，也不會有贏家，對兩國來說都是有害而無益。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070322