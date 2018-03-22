/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Fed春分地震台塑化
>rss

陸企潛伏台灣搶人才 陳良基：會舉報

發稿時間：2018/03/22 13:58

最新更新：2018/03/22 13:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者朱則瑋台北22日電）中國大陸企業潛伏在台灣，直接搶高科技人才及關鍵技術，科技部長陳良基今天說，已跟法務部調查局合作，會舉報所有訊息，讓國內員工了解政府不會坐視這種狀況。

財訊雜誌曾報導，中國大陸企業過去3年在台灣大舉布建商業間諜網，針對半導體產業關鍵技術下手，並重金引誘高科技人才帶槍投靠。

立法院教育及文化委員會今天邀請陳良基列席報告業務概況，並備質詢，民主進步黨籍立委吳思瑤說，中國對台灣就像大鯨魚對小蝦米，但在高科技產業，台灣才是大鯨魚，對岸無所不用其極要竊取台灣技術，但科技部目前看起來只能宣導，難道只能靠企業自力救濟嗎？

陳良基說，近期調查動作會比較積極快速，主要是要照顧科學工業園區廠商的需求，產業就是戰場，作戰就是一天到晚都有攻防戰，整體來講，他對台灣產業有信心。

陳良基指出，已經跟調查局密切合作，會舉報所有訊息，希望讓國內員工了解不會坐視這種情形，但基於偵查不公開，細節不便公布。其實像是台積電等企業都有針對這種狀況自行做出防範機制，未來會找有經驗的企業來分享，以打群架方式，讓園區廠商可以一同打贏戰爭。

另外，中國國民黨籍立委蔣乃辛、民進黨籍立委張廖萬堅等委員也關心福衛五號目前狀況，以及福衛七號發射時間，陳良基說，福衛五號經過調校後，已有效解決照片模糊問題，福衛七號則預計今年暑假升空。(編輯：陳永昌) 1070322

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP