五輕輸出成局否 中油高層下週赴印尼敲定

（中央社記者廖禹揚台北22日電）五輕輸出印尼受關注的中油今天表示，中油高層下週將前往印尼，並在31日敲定最終結果。經濟部長沈榮津表示，無論結果如何，會尊重印尼方與中油專業。



在民國104年熄燈的中油五輕廠，規劃要整廠輸出印尼，中油總經理李順欽表示，按雙方簽訂的合作備忘錄，須在31日前決定是否繼續「走下去」，中油高層下週將再前往印尼，了解第三方顧問公司提出的可行性評估報告，並與印尼方商討最終結果。



李順欽表示，五輕輸出案一定會按經濟效益及產業聚落兩方向評估，待31日結果出爐後，將視結果提報告，目前也擬定幾個方向備案，但須再與高層討論。



沈榮津在經濟部業務會報前受訪表示，五輕廠設備已使用過一段時間，機器較舊，需「去瓶頸化」以突破產能限制，才會有經濟效益，這部分會尊重印尼與中油專業，待雙方談定結果後，中油會提出關於後續處置報告。



如果五輕輸出印尼案破局，經濟部國營事業委員會副主任委員吳豐盛說，中油已承諾五輕當地鄉親，今年進行拆除工作，有時間壓力，但仍不排除尋求其他整廠輸出機會，或以公開標售方式拆賣設備或零組件；最終處理方式需印尼結果確認、中油詳細評估後提報告才能確定。（編輯：李明宗）1070322