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離岸風電大步走 2025台灣有能力當開發商

發稿時間：2018/03/22 14:45

最新更新：2018/03/22 14:45

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（中央社記者顧荃台北22日電）經濟部次長龔明鑫今天表示，離岸風電現有台電、中鋼、亞泥、力麗等4家本土業者，到2025年，台灣廠商將有能力到國外做開發商，行政院長賴清德盼簡化離岸風電申設流程，建立自主離岸風電供應鏈。

龔明鑫中午出席行政院院會後記者會，受訪時做上述表示。

經濟部上午在行政院會向行政院長賴清德報告「離岸風電推動進度」，行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德在院會中裁示，請經濟部持續加強媒合外商與國內業者合作，逐步發展台灣自主離岸風電供應鏈，避免只是徒具形式的聯盟關係。

賴清德表示，「風力發電4年推動計畫」原規劃離岸風電設置量將於2025年達3GW，經濟部為配合能源安全及產業發展，加碼至5.5GW，有利加速達成再生能源發電占比20%的目標；請各部會積極配合國家能源政策，簡化離岸風電相關申設流程，協助業者加速完成風場設置，讓台灣成為全球離岸風電的示範市場。

賴清德說，潛力場址涉及國際知名外商的重大投資，後續請經濟部完備相關程序，切實辦理遴選及競價作業，確保分配機制公平、公正、公開；並請台電公司規劃期程，如期如質執行並完成加強電力網相關工程。

經濟部報告指出，離岸風電發展預期在2025年累計創造投資額將達新台幣9625億元，累計創造約2萬個就業機會，帶動年減碳量達1047萬噸，約相當於2萬6926個大安森林公園年減碳量，將有利於實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等政策願景。（編輯：張均懋）1070322

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