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國泰金搭升息便車 加碼美債有千億空間

發稿時間：2018/03/22 17:24

最新更新：2018/03/22 17:24

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）國泰金控今天召開法人說明會，由於美國持續升息，國泰金表示，海外投資將鎖定加碼美債，還有加碼空間約新台幣1000億元。

國泰金表示，今年IFRS 9開帳，讓國泰金淨值增加358億元，其中國泰人壽淨值增加326億元、達4738億元。

截至去年底，國壽可運用資金約5.5兆元，投資報酬率約4%，其中，現金及約當現金占比投報率0.5%、國內股票投報率9.1%、國外股票投報率8.3%、國內債券投報率2.1%、國外債券投報率5%、擔保放款投報率1.8%、保單貸款投報率5.8%、不動產投報率2.3%。

國壽表示，由於進入升息環境，未來會持續加碼海外投資部位，其中尤其鎖定美債，加碼空間約還有2個百分點，金額達1000億元。

國泰世華銀則是去年調整資產結構有成，截至去年底外幣放款餘額達2240億元，年成長29%，占比整體放款金額15.9%，未來會持續拉高外幣放款比重，美元持續升息也可受惠。

國泰金表示，針對金融監督管理委員會開放純網路銀行執照，內部評估是否另闢純網銀品牌，不過由於細則尚未出爐，對於非金融業者的持股比例也不明瞭，未來不排除與社群媒體合作。（編輯：張均懋）1070322

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